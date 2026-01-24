Los Cabos apuesta por agenda intensa en Fitur 2026, pero evita detallar resultados concretos

La presencia de Los Cabos en Fitur 2026 arrancó con una agenda cargada de reuniones y encuentros estratégicos, aunque sin el énfasis habitual en logros tangibles que suelen acompañar este tipo de ferias internacionales. El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA) inició actividades en Madrid destacando su participación activa, pero sin enumerar captaciones específicas de nuevos vuelos, inversiones o acuerdos cerrados durante el evento.

La estrategia presentada desde el pabellón de México se centró en el fortalecimiento de alianzas comerciales, el posicionamiento de marca y la generación de demanda en el mercado europeo. FITURCA sostuvo más de 90 citas de negocio con agencias de viaje, aerolíneas, tour operadores y aliados estratégicos, además de encuentros con medios especializados, como parte de una narrativa orientada a la consolidación del destino en Europa.

El enfoque operativo de la agenda incluyó capacitaciones a agentes de viaje y reuniones con actores clave del sector turístico internacional. Empresas como United Airlines España, Air Canada, Despegar, TUI Spain, Portugal & Americas, El Corte Inglés, W2M, Jumbo Tours, Alpitour y AVASA formaron parte de los encuentros, donde se promovió la diversidad de experiencias de Los Cabos, desde el turismo de lujo y bienestar hasta los viajes familiares y de aventura.

Leer más: El deshielo del Ártico coloca a Groenlandia en el centro de la disputa climática

El mercado español fue presentado como un objetivo de crecimiento gradual, con cifras que reflejan una base aún limitada pero con señales positivas. Durante 2025, alrededor de 2 mil 500 turistas españoles visitaron Los Cabos, en su mayoría vía Fráncfort mediante el vuelo directo de Condor Airlines, lo que posiciona a Alemania como un nodo clave de conexión aérea para el mercado europeo hacia Baja California Sur.

Dentro del programa de actividades, FITURCA participó en un evento conjunto con CATAI y Aeroméxico, enfocado en el segmento de lujo. Más de 50 agentes especializados conocieron una actualización de la oferta turística del destino, así como elementos de su historia y riqueza cultural, con el objetivo de incentivar ventas entre clientes de alto perfil adquisitivo.

Leer más: Gloria Guevara retoma la presidencia del WTTC y redefine el rumbo del turismo global

La agenda también contempla una activación de fin de semana con Civitatis, orientada a la promoción directa ante el público español. La acción busca reforzar el posicionamiento del destino, educar sobre su oferta turística y estimular el deseo de viaje, en un mercado donde la competencia por destinos de sol y playa de alto nivel es cada vez más intensa.

Fitur 2026 marca además el inicio formal de la agenda internacional de promoción de Los Cabos para este año, que contempla más de 30 ferias y acciones comerciales en Europa, América Latina y Asia. La estrategia apunta a la diversificación de mercados y al fortalecimiento del posicionamiento global del destino, en un contexto de alta presión por mantener competitividad internacional.

Leer más: Tormenta invernal sacudirá a México: lluvias intensas, nieve y riesgo de tornados este viernes

Este despliegue promocional contrasta con el contexto de inversión que el propio destino ha anunciado recientemente, especialmente en el segmento MICE. En octubre de 2025 se estimaron inversiones cercanas a los 900 millones de dólares en infraestructura hotelera de lujo para los próximos tres años, con proyectos como Park Hyatt Los Cabos y St. Regis Los Cabos at Quivira, que ampliarán la capacidad para eventos de gran escala.

Pese a este panorama, la participación de Los Cabos en Fitur se limitó a describir su agenda y líneas de acción, sin detallar resultados concretos derivados de la feria, como nuevos vuelos asegurados o proyectos hoteleros detonados. Esta omisión resulta llamativa frente a la práctica común de otros destinos, que suelen utilizar este escaparate global para anunciar avances y cierres estratégicos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO