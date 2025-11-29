Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Ayuntamiento de Los Cabos capacita en autismo para fortalecer la atención digna e inclusiva

El XV Ayuntamiento de Los Cabos realizó una capacitación sobre autismo dirigida a personal de seguridad y áreas operativas. La acción busca mejorar la atención digna, promover la inclusión y reforzar las prácticas de derechos humanos en el servicio público.
29 noviembre, 2025
Los Cabos capacita a personal para mejorar la atención digna a personas con autismo

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos realizó una jornada de sensibilización enfocada en autismo, con el propósito de garantizar una atención digna y promover la inclusión en el servicio público. La actividad se desarrolló como parte de los trabajos de la Mesa Municipal de No Discriminación.

La Coordinación Municipal de Derechos Humanos reunió a 86 elementos de Seguridad Pública, Bomberos, Protección Civil, Zofemat y Subdelegaciones. El objetivo fue mejorar la intervención en situaciones donde participen personas autistas, especialmente durante episodios de crisis o desregulación emocional. Con ello se refuerza el compromiso de brindar atención digna, fortalecer la inclusión y responder a las necesidades detectadas desde la instalación de la Mesa hace tres meses.

La capacitación “Sensibilización para una respuesta digna e inclusiva” fue impartida por la asociación civil Aletea. Participaron Esperanza Ibarra Cajas, fundadora de la organización, y Emmanuel Villela Estrada, especialista en educación inclusiva. Su intervención permitió ampliar conocimientos sobre el trato adecuado hacia personas autistas, reforzando la empatía y el enfoque de derechos humanos. Estas herramientas son parte fundamental para impulsar una cultura de inclusión, indispensable en cualquier proceso de atención digna.

Durante el encuentro, la coordinadora municipal de Derechos Humanos, Claudia Armenta López, invitó a más colectivos, organizaciones y ciudadanía a unirse a la Mesa Municipal de No Discriminación.

“Para quienes quieran ser parte de esta Mesa, asociaciones civiles, ciudadanía, activistas, todas aquellas personas que estén trabajando a favor de una sociedad más inclusiva, más amigable y más justa, son bienvenidas. Creemos que la unión de sociedad, gobierno e iniciativa privada puede generar un cambio real”, expresó.

El alcalde Christian Agúndez Gómez reiteró que el XV Ayuntamiento continuará impulsando espacios formativos que fomenten prácticas humanas, accesibles y respetuosas. Con estas acciones se busca avanzar hacia entornos seguros y comprensivos, donde la inclusión, el respeto y la atención digna sean pilares del servicio público, especialmente en temas relacionados con autismo.

