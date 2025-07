Los Cabos lidera a nivel nacional en avance del Plan de Vivienda, pese a escasez de suelo

El municipio de Los Cabos encabeza el avance del Plan Nacional de Vivienda a nivel nacional. Así lo informó la Dirección de Desarrollo Social, pese a los retos que enfrenta la región. Entre ellos, destacan la falta de terrenos adecuados y el alto costo del suelo.

Autoridades de los tres niveles de gobierno han recorrido distintas zonas de San José del Cabo y Cabo San Lucas. El objetivo ha sido encontrar predios con condiciones técnicas para desarrollar viviendas. Sin embargo, la disponibilidad limitada de suelo urbano y su elevado precio siguen siendo un obstáculo.

Carlos Castro, director municipal de Desarrollo Social, destacó el progreso del municipio:

“Aun con todas las dificultades e inconvenientes, el municipio de Los Cabos es donde se presenta el mayor avance en Baja California Sur en el Programa Nacional de Vivienda y también a nivel nacional. Hay una meta para este 2025 de 1,300 viviendas. Casi se concluyen 704, y el próximo año arrancaríamos con un esquema más cómodo, donde ya hay disponibilidad de suelo para continuar la segunda etapa del programa”, expresó.

En entrevista para medios, Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento, aclaró que la expropiación de terrenos no está en los planes del gobierno municipal. Señaló que esta facultad corresponde al gobierno estatal o federal. No obstante, reconoció que podría considerarse en caso de que otras opciones no funcionen.

