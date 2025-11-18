Los Cabos reporta avances en obras que mejoran la movilidad y conectividad

El Gobierno Municipal informó avances relevantes en movilidad y conectividad, como parte del Eje 4 del Primer Informe de Labores del XV Ayuntamiento. Durante su intervención, el presidente municipal Christian Agúndez Gómez destacó obras estratégicas, mejoras en infraestructura y acciones coordinadas con el sector empresarial y federal.

Agúndez Gómez señaló que, en el primer año de gobierno, se ejecutaron más de 240 millones de pesos en obra pública. Explicó que se pavimentaron 38,750 metros cuadrados con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, señalética y alumbrado, una intervención valuada en 182 millones de pesos.

El alcalde agregó que, junto a la Dirección General de Desarrollo Urbano y el IMPLAN, se impulsaron proyectos como el Eje Interurbano, la Vialidad Choyera y el Nodo Vial La Sanluqueña, destinados a fortalecer la movilidad y conectividad del municipio.

También informó que se instaló la Mesa de Movilidad con el Ayuntamiento, el sector empresarial y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esta coordinación permitió habilitar rutas alternas, carriles temporales y medidas de seguridad durante obras estratégicas, como el paso a desnivel de la glorieta Fonatur en San José del Cabo.

“Mi reconocimiento al secretario Jesús Antonio Esteva Medina, de la SICT, por su colaboración ágil y permanente. Además, firmamos con la Secretaría el convenio Adopta 1 Kilómetro; agradezco al sector empresarial y hotelero su compromiso, que se traduce en seguridad vial, mantenimiento integral e imagen urbana a la altura de un destino de clase mundial”, expresó Agúndez Gómez.

Dentro del mismo Eje 4, detalló que el Programa de Obras 2025, con recursos del Ramo 28 y presupuesto municipal, contrató 241.7 millones de pesos para intervenir más de 74 mil metros cuadrados en San José del Cabo, Cabo San Lucas, La Ribera y Miraflores. Estas acciones beneficiarán a más de 141 mil habitantes, reforzando la movilidad y conectividad en zonas prioritarias.

A través del programa “Caza Baches”, coordinado por diversas áreas municipales, se han reparado más de 3,500 baches. Además, se rehabilitaron los accesos del Puente Bicentenario con 2,200 m² de concreto hidráulico y 1,200 m² de carpeta asfáltica. Esta obra, con inversión de 4.2 millones de pesos, beneficia a comunidades como La Playa, Rincón de La Playa, La Choya, Ánimas Altas, Ánimas Bajas y San Vicente.