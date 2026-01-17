Ayuntamiento de Los Cabos coordina operativo para el XXI Aniversario de Baja Biker’s Moto Club

Con el objetivo de asegurar una organización ordenada y segura, el XV Ayuntamiento de Los Cabos sostuvo una reunión de coordinación interinstitucional como parte de los preparativos del XXI Aniversario Baja Biker’s Moto Club en Los Cabos, evento que reunirá a motociclistas de distintas regiones del país.

Durante la mesa de trabajo participaron dependencias municipales y delegacionales, donde se revisaron aspectos de logística, rutas, control vial y medidas de seguridad para garantizar el adecuado desarrollo del XXI Aniversario Baja Biker’s Moto Club en Los Cabos.

El coordinador de la Secretaría General en Cabo San Lucas, Víctor Castro Martínez, subrayó que la colaboración entre autoridades y sociedad organizada permite llevar a cabo eventos de gran afluencia con mejores resultados para la comunidad.

“La suma de esfuerzos entre dependencias municipales, delegacionales y organizaciones civiles es clave para realizar eventos bien organizados, sobre todo aquellos que generan alta concentración de visitantes”, expresó.

El XXI Aniversario Baja Biker’s Moto Club en Los Cabos se celebrará el sábado 17 de enero. Las actividades iniciarán con una concentración en la plaza pública León Cota Collins. Posteriormente, los motociclistas se trasladarán a la iglesia para participar en una misa y la tradicional bendición de cascos. El programa concluirá con un convivio con música en vivo en el restaurante Baja Diablo.

Por su parte, el coordinador de Gobierno, Jesús Pedraza Lara, destacó el impacto positivo del evento para el destino.

“Este tipo de actividades fortalecen la proyección turística de Los Cabos, fomentan la convivencia social y generan derrama económica”, señaló.

Finalmente, reiteró que el Ayuntamiento mantiene acciones anticipadas y coordinadas para garantizar condiciones de orden, seguridad y atención a los asistentes durante el XXI Aniversario Baja Biker’s Moto Club en Los Cabos.

