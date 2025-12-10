Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 10 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Los Cabos emite recomendaciones ante bajas temperaturas

Daniela Lara
10 diciembre, 2025
Recomendaciones por bajas temperaturas en Los Cabos para prevenir enfermedades respiratorias

IMG: Archivo Tribuna de México

El Instituto de Salud Municipal de Los Cabos emitió recomendaciones a la ciudadanía ante el descenso de bajas temperaturas registrado en el municipio, con el objetivo de reforzar el autocuidado y prevenir enfermedades respiratorias.

El director del Instituto, Juan Carlos Costich Pérez, explicó que, durante esta temporada, es fundamental abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca y usar cubrebocas si se presentan síntomas respiratorios. Señaló que estas medidas ayudan a evitar contagios, especialmente en grupos vulnerables como niñas y niños menores de cinco años, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónico-degenerativos.

Agregó que, ante las bajas temperaturas, también es importante mantener una hidratación adecuada, consumir vitamina C y brindar protección especial a quienes pueden presentar mayores complicaciones por el clima.

Costich Pérez recordó que, ante cualquier molestia, las personas deben acudir a su unidad de salud más cercana y evitar la automedicación, ya que el diagnóstico y tratamiento deben ser definidos por personal médico capacitado.

El Instituto de Salud Municipal reiteró que estas acciones forman parte del esfuerzo del Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, para fortalecer el bienestar de las familias durante la temporada invernal y reducir riesgos asociados a las bajas temperaturas.

