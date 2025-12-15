Los Cabos reta a Barcelona y busca liderar en playas Blue Flag

Los Cabos busca competir con Barcelona en el mayor número de playas certificadas Blue Flag, al consolidarse como un referente mundial en limpieza, seguridad y calidad del agua, informó el coordinador de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), Rafael Álvarez Munguía.

El funcionario destacó que el municipio ha registrado un avance significativo al incrementar el número de playas con la máxima calificación A+, distinción otorgada a litorales que cumplen con cero residuos y altos estándares ambientales.

“Lo más que había de A+ que es una playa con cero residuos, había tres en América: dos eran de Los Cabos, Santa María y Palmilla y una playa en Costa Rica. Ahora sacamos seis A+ en Los Cabos, somos referencia mundial y vamos por un segundo lugar mundial para la próxima temporada y pues ahora sí que retamos al gobierno de Barcelona, España, porque vamos a competir con ellos con mucho gusto y siempre para generar un mejor destino y que a nuestros turistas y también nuestros connacionales y nuestras familias que vienen estén en las mejores playas, hablando de las mejores arenas más limpias, con los guardavidas más preparados, con módulos de información que te van a decir todo lo que te puede brindar esa playa”, expresó.

Álvarez Munguía subrayó que este crecimiento permite que Los Cabos compita directamente con destinos internacionales, entre ellos Barcelona, España, con el objetivo de elevar la calidad de sus playas y fortalecer su posicionamiento turístico.

“Ellos tienen 37 playas certificadas, nosotros tenemos 27; nos faltan 10 y queremos meter 13 más, conforme a lo que nos diga el Comité Internacional Blue Flag. Ayer fue nuestro primer encuentro virtual y vimos un panorama muy adelantado. Estamos contentos porque creemos que vamos a romper ese récord que nos pidió el presidente municipal, y el equipo de ZOFEMAT, junto con quienes colaboran directa e indirectamente, está listo para coadyuvar con todos los trabajadores”, afirmó.

De acuerdo con la evaluación más reciente, siete playas de Los Cabos obtuvieron la calificación A+, gracias a su excelencia en limpieza, gestión ambiental, seguridad y calidad del agua. Estas playas son: Acapulquito, La Gaviota, La Ribera, Las Viudas, Palmilla, Santa María y Paraíso Leonero.

Con estos resultados, Los Cabos alcanza un total de 27 playas certificadas, lo que lo mantiene como uno de los destinos con mayor número de playas Blue Flag a nivel nacional e internacional.

El coordinador de ZOFEMAT destacó que estas certificaciones representan un beneficio directo para visitantes y residentes, al garantizar playas limpias, seguras y con información adecuada, fortaleciendo así la imagen del destino en el mercado turístico global.