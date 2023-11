Los Cabos será uno de los destinos estrella durante “El Buen Fin 2023”

Del 17 al 20 de noviembre se llevará a cabo la XIII edición del Buen Fin, un evento que se espera genere una significativa derrama económica en Baja California Sur, con una estimación de 200 millones de pesos. Este incremento se debe en gran parte a la contribución del sector turístico, especialmente en Los Cabos, donde se pronostican las cifras más destacadas.

Raúl Padilla, vicepresidente Nacional de la Confederación de Cámaras de Comercio (CONCANACO), señala que las ventas en el estado han experimentado un crecimiento constante año tras año. La expectativa es que esta tendencia positiva se mantenga durante el Buen Fin, lo que beneficiará tanto a los comerciantes como a los consumidores en Baja California Sur.

Asimismo, detalló que, en comparación con otros estados, Baja California Sur se encuentra en los últimos lugares en términos de población per cápita debido a su distribución territorial. No obstante, aseguró que El Buen Fin ha logrado una excelente aceptación entre los sudcalifornianos y destacó la importancia de Los Cabos en este contexto, ya que la venta de servicios turísticos se ha incorporado con éxito como parte de las transacciones durante El Buen Fin.

“En este caso nosotros lo podemos considerar a nivel poblacional, pues nosotros somos uno de los estados con menor población, casi podríamos decir que somos el de más baja población per cápita por distribución territorial, sin embargo, nosotros somos beneficiados a través del cambio que ha sufrido el programa porque ahora el Buen Fin ya no solamente es del comercio, como normalmente se venía manejando, que era a través de las tiendas, los supermercados grandes, etcétera. Ahora no, ahora está la incorporación de cualquier tipo de negocio y Los Cabos se está viendo beneficiado por los paquetes turísticos que se están ofreciendo actualmente a nivel nacional y esto ha beneficiado en cierta forma al destino porque mucha gente está comprando en esos días para poder venir a Los Cabos”, agregó Raúl Padilla.