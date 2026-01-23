Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 23 de Enero, 2026
Los Cabos

Arranca en Los Cabos el programa Bici-Actívate para fomentar la movilidad responsable

El programa Bici-Activate se realizará durante cuatro miércoles consecutivos en San José del Cabo, con recorridos en bicicleta y la rifa de incentivos para participantes.
23 enero, 2026
Bici-Actívate en Los Cabos para movilidad responsable

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Con el objetivo de fomentar la movilidad responsable , la actividad física y un estilo de vida saludable, el Gobierno de Los Cabos puso en marcha el programa “Bici-Actívate” , a través del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos ( INDEM ).

El programa Bici-Activate se realizará de manera consecutiva durante los próximos cuatro miércoles en San José del Cabo , con un recorrido que iniciará en la Unidad Deportiva Rodrigo Aragón Ceseña y concluirá en el Parque Las Palmas . No obstante, se contempla extender estos trayectos a otros puntos del municipio.

El titular del INDEM , Elton Olachea Arce , destacó que esta iniciativa busca fortalecer la movilidad responsable , incentivar la convivencia social y promover hábitos saludables entre la ciudadanía. Asimismo, subrayó la importancia de respetar los derechos de las y los ciclistas, de quienes conducen vehículos y de las personas peatones.

En ese sentido, enfatizó la necesidad de sensibilizar a la población sobre el uso adecuado y el rescate de la ciclovía , especialmente en la zona centro y hotelera de San José del Cabo, como parte de una estrategia integral de movilidad responsable .

El funcionario municipal también reconoció el respaldo del presidente municipal Christian Agúndez Gómez , quien ha impulsado acciones y estrategias para fortalecer una convivencia pacífica y consolidar proyectos deportivos en el municipio.

Finalmente, Elton Olachea Arce invitó a la ciudadanía a sumarse al programa Bici-Activate , anunciando que al superar los 100 participantes se realizará la rifa de una bicicleta, además de la entrega de donaciones y equipamiento, como incentivo para continuar promoviendo la movilidad responsable en Los Cabos.

