Los Cabos: entre el boom turístico y la crisis de vivienda

El acelerado crecimiento de Los Cabos ha generado retos importantes para la administración municipal, que reporta un crecimiento anual de aproximadamente 14%.

Este aumento ha provocado problemas en la provisión de servicios básicos, movilidad y especialmente vivienda.

Erasmo Castañeda Álvarez, titular de la Dirección Municipal de Asentamientos Humanos, indicó que durante la actual administración se han recibido alrededor de mil 300 solicitudes de ciudadanos que requieren un espacio para su propia vivienda.

“Lo que nosotros tenemos es que no medimos el crecimiento, lo mide el INEGI. El Ayuntamiento no tiene capacidad para hacer un trabajo de esas mediciones, sin embargo, de manera interna nosotros recibimos las solicitudes de parte de usuarios en el tema de la vivienda. Nosotros tenemos registrados por ejemplo alrededor de 500 solicitudes de viviendas, ya sea de madres solteras, personas que no cuentan con la capacidad de contar con su propio terreno; esas son las solicitudes que tenemos. En el caso de Cabo San Lucas es mayor la necesidad, ahí tenemos alrededor de 800 solicitudes”.