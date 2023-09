Cabildo de Los Cabos aprueba cambios en seguridad municipal

Con 9 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, durante la trigésima sesión pública extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Los Cabos, se aprobaron cambios en la Administración en materia de seguridad, así como la cancelación de la cláusula cuarta del convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre el inmueble en donación que contempla la construcción del Hospital General Regional.

Los cambios administrativos aprobados corresponden al nombramiento de Roberto García Flores, como titular de la Dirección Municipal de Egresos y Recursos Financieros; Adrián Espinoza Espinoza, como director municipal de Administración de Servicios Públicos; Julio César Castillo Márquez, como director municipal de Policía Preventiva y José David Pérez Torres director municipal de Tránsito y Vialidad, todos del Ayuntamiento de Los Cabos.

Al respecto, el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, señaló que la intención es fortalecer la seguridad y recordó que de acuerdo con encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el municipio a su cargo es considerado como uno de los destinos más seguros a nivel nacional:

“Seguir fortaleciendo los trabajos de seguridad pública, sobre todo, porque es muy importante en este momento seguirnos manteniendo en primer lugar. Estamos en primer lugar a nivel nacional. Claro que no estamos exentos a casos aislados como el que sucedió y que afortunadamente ya se detuvo a los responsables; que al parecer son dos ,no puedo decir más. Es la información que tengo al momento. Seguir fortaleciendo y mejorando la seguridad no solamente en la zona turística, sino en toda la geografía municipal”, manifestó el edil.