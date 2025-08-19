Los Cabos recibe el Campeonato Norteamericano de FootGolf 2025

El municipio de Los Cabos se consolidó como un referente en el turismo deportivo al ser sede del Campeonato Norteamericano FIFG Región 1 2025, evento internacional de FootGolf que reunió a selecciones de Honduras, Canadá, México y Estados Unidos, del 14 al 17 de agosto en el Country Club Los Cabos.

El torneo, oficial y clasificatorio rumbo a la Copa Mundial de FootGolf FIFG 2026, marcó un hito para el destino, al convertirse en el primer campeonato internacional de esta disciplina realizado en Baja California Sur.

La justa deportiva inició con jornadas de práctica y continuó con tres días de enfrentamientos en los que los paratletas demostraron su precisión y talento en un deporte que fusiona la estrategia del golf con la técnica del fútbol, aprovechando los escenarios naturales de Los Cabos.

Durante la ceremonia de premiación, la directora municipal de Turismo, Ana Gabriela Navarro, subrayó la importancia de albergar este tipo de competencias para la proyección internacional del destino.

“Recibir competencias pioneras como el Campeonato Norteamericano de FootGolf demuestra que Los Cabos continúa consolidándose como un destino líder en turismo deportivo. Estas disciplinas emergentes son clave para diversificar nuestra oferta turística y generar impacto positivo y visibilidad internacional”, declaró.

El presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, reiteró que su administración mantiene firme el compromiso de impulsar el turismo deportivo como motor de desarrollo económico y social para la región.

