Los Cabos será sede por primera vez de la carrera nacional “Todo México Salvando Vidas”

El próximo 7 de septiembre se realizará en Cabo San Lucas la primera edición local de la carrera y caminata con causa organizada por Cruz Roja Mexicana. El evento, llamado “Todo México Salvando Vidas”, es un evento deportivo y familiar que se llevará a cabo simultáneamente en todo el país.

Recorridos y organización del evento

En rueda de prensa, Víctor Saúl Fonseca, coordinador de Cruz Roja Baja California Sur, explicó que la actividad incluye recorridos de tres, cinco y diez kilómetros. La salida será en el Puente Yenekamú y el recorrido se desarrollará sobre la lateral de la carretera Transpeninsular.

“¿Qué es Todo México Salvando Vidas? Es una edición a nivel nacional donde todas las delegaciones de Cruz Roja en México corremos al mismo tiempo para generar conciencia de que están nuestros paramédicos e institución al servicio de la comunidad. También es una actividad de recreación que busca recaudar fondos para la misma comunidad.”

La inscripción tiene un costo de 500 pesos por persona. Cada participante recibirá una camiseta y, al llegar a la meta, una medalla conmemorativa.

Fonseca añadió que esperan reunir a al menos 1,500 personas en esta primera edición local.

Destino de los recursos recaudados

Respecto al uso del dinero recaudado, Fonseca explicó:

“El recurso va sobre todo para el área de socorros, el mantenimiento y prevención de las unidades, y la compra de insumos necesarios para brindar un buen servicio en emergencias.”

Cómo inscribirse y medidas de seguridad

Las inscripciones pueden realizarse en línea a través de la cuenta de Instagram Cruz Roja Mexicana Los Cabos, donde está disponible la información de contacto y la opción de transferencia. También se puede hacer de manera presencial en las bases operativas de Cabo San Lucas y San José del Cabo.

El coordinador enfatizó que esta es una actividad abierta a toda la familia. Además, contará con el respaldo de las autoridades para garantizar la seguridad de todos los participantes durante el recorrido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.