Los Cabos fortalece política de “cero tolerancia a la corrupción” con nuevo convenio estatal

El Ayuntamiento de Los Cabos reafirmó su política de cero tolerancia a la corrupción durante la firma de un convenio de colaboración con el Sistema Estatal Anticorrupción. El acuerdo fue encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, junto al secretario técnico del Sistema Estatal, Servando Espinoza Villavicencio, y al titular de la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal, Juan Carlos Uribe Lucero.

Agúndez Gómez destacó que el Gobierno Municipal fortalecerá todas las acciones relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a los actos indebidos, subrayando nuevamente la premisa de cero tolerancia a la corrupción.

“El Ayuntamiento de Los Cabos siempre colaborará para garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. Mantenemos una relación estrecha con el Sistema Estatal y con la Auditoría Superior del Estado. Como Ayuntamiento, tenemos total disposición para avanzar en el combate a la corrupción”, expresó el alcalde.

Lee más: Aprueba Cabildo de Los Cabos el Presupuesto 2026 con énfasis en transparencia y cercanía con la gente

Por su parte, el secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción puntualizó que este convenio cumple con el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Destacó que es la primera vez que el Ayuntamiento de Los Cabos formaliza un acuerdo directo con esta instancia.

Añadió que el Sistema Estatal está integrado por la Contraloría General, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, el Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa.

Asimismo, explicó que la Contraloría Municipal será responsable de entregar información sobre sanciones e inhabilitaciones derivadas de procedimientos administrativos e investigaciones a nivel local. Este proceso permitirá reforzar la coordinación institucional y fortalecer los mecanismos de control.

En la firma participaron el secretario general municipal, Alberto Rentería Santana; el contralor municipal, Mario Alejandro Fernández Briseño; y la síndica municipal, Nélida Alfaro Rosas, quien completará el proceso de signado.

El Ayuntamiento subrayó que este convenio es un paso firme para consolidar una administración íntegra, confiable y alineada a la política de cero tolerancia a la corrupción, así como para fomentar la participación ciudadana y la supervisión permanente de los recursos públicos.