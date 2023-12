Los Cabos cierra año con 18 galardones que lo avalan como mejor destino turístico del mundo

Los Cabos ha vuelto a destacar como uno de los mejores destinos de México, logrando un hito significativo en la industria turística. En esta ocasión, los Readers Choice Awards lo nombraron como el “Mejor Destino en México” por primera vez. Este premio se suma a los 18 galardones que el destino ha recibido a lo largo de 2023.

Rodrigo Esponda Cascajares, director del Fideicomiso de Turismo (Fiturca) Los Cabos, subrayó que estos reconocimientos representan un avance significativo en el desarrollo del destino como un lugar turístico de élite. La relevancia de este logro radica en que, por primera vez desde la instauración de este premio, Los Cabos ha sido reconocido por agentes de viajes estadounidenses por su compromiso con la exclusividad y la hospitalidad.

“Este año ha sido notable, la verdad que no esperábamos tener tantos reconocimientos este año. Esta premiación que se ha dado esta semana de los Readers Choice Awards de Travel Weekly, que se ha otorgado por 22 años y siempre lo han recibido destinos de la península de Yucatán, ya sea Cancún o Riviera Maya. Es algo que nos sorprendió porque el premio de sanción base a las votaciones que hacen los agentes de viajes, el hecho que los agentes de viajes de los Estados Unidos hayan elegido a Los Cabos, es el gran trabajo que se hace en los Estados Unidos con los agentes de viajes”.

Fiturca destacó que el trabajo conjunto de las diversas áreas que integran el fideicomiso ha sido fundamental para que Los Cabos sea reconocido como el mejor destino turístico a nivel nacional e internacional. A lo largo del año, el destino ha obtenido múltiples menciones, como Mejor Destino Sostenible de México, Mejor Campaña de Marketing de Destino a Nivel Mundial y Destino con Mayor Satisfacción del Cliente en México

“Así hemos recibido grandes premios por las campañas de mercadotecnia, trabajos de sustentabilidad, con el desarrollo producto -comunitario y la comunicación que se ha estado recibiendo. Casi cada área del fideicomiso ha recibido algún reconocimiento. Así que esto es el reflejo del trabajo realizado de manera conjunta con el sector privado, público y todo el equipo de Fiturca que trabaja muy fuerte para que la promoción se lleve a cabo de la manera correcta”.

Además del reconocimiento obtenido en los Readers Choice Awards de Travel Weekly, Los Cabos ha sido destacado como ganador en la lista Best 50 Places to Travel in 2024 de Travel + Leisure. Esta mención adicional subraya el atractivo global de Los Cabos y reafirma su posición como líder en turismo de lujo.

