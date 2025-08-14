Refuerzan seguridad en Los Cabos con uniformes y equipo para policías

Con el compromiso de mejorar las condiciones de trabajo y la capacidad operativa de la policía municipal, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, entregó este miércoles uniformes, equipo táctico, tecnología y bonos escolares a los 612 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

La adquisición y entrega del material estuvo a cargo de la Dirección de Administración, liderada por Ángeles Ojeda de Jesús, y contó con la presencia de mandos y funcionarios municipales, entre ellos el capitán de fragata Christopher Jordi López Monge, director de Seguridad Pública; el capitán de corbeta Allan Jordano Oscoy Cancino, director del Centro de Control y Monitoreo; el contralor municipal Alejandro Fernández Briseño; el director de Transporte Municipal Flavio Amador Hernández; y el director de Atención Ciudadana Jonathan Vargas Agúndez.

Durante la ceremonia, se entregaron uniformes operativos y de gala, botas tácticas, chalecos antibalas para cada oficial, así como drones, mobiliario, computadoras y bonos para útiles escolares.

