Los Cabos fortalece la producción local con entrega de concentrado y programas de apoyo

Con el objetivo de fortalecer la economía familiar y comunitaria, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, presidido por Christian Agúndez Gómez, a través de la Dirección de Desarrollo Rural que encabeza Raúl Montaño Ojeda, entregó sacos de concentrado a 96 productores de San José del Cabo.

Raúl Montaño Ojeda destacó que esta entrega es parte de una serie de acciones de apoyo al sector productivo, que previamente incluyeron subsidios de fletes y apoyos de alfalfa, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con los agricultores, apicultores y avicultores locales.

El funcionario mencionó que la tormenta Lorena dejó beneficios gracias a las lluvias, lo que contribuirá a mejorar la producción y el desarrollo económico de la región.

Los próximos apoyos estarán dirigidos a infraestructura ganadera, incluyendo postes, alambres, mangueras y otros insumos para corrales, así como a la implementación de programas de fertilización para mango y limón.

Se invita a los productores a acercarse a las oficinas de Desarrollo Rural, ubicadas en los locales 7 y 8 de la Plaza Arámburo en San José del Cabo, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, o a comunicarse vía telefónica al (624) 130-7287 para conocer los programas de apoyo y realizar sus solicitudes.

