OOMSAPAS Los Cabos mejora la conducción del agua con la conexión del Acueducto 1

El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de Los Cabos informa que se llevan a cabo trabajos de reconexión del nuevo tramo de tubería del Acueducto 1, dentro de la obra del paso a desnivel de Fonatur en San José del Cabo.

Estas acciones consisten en interconectar la antigua tubería de asbesto-cemento con una nueva línea de polietileno de alta densidad (PEAD), en un tramo de 1 kilómetro con 26 metros de longitud. Con ello se busca mejorar la conducción del agua potable y optimizar el servicio hacia las zonas beneficiadas.

El director general del Organismo, Ing. Ramón Rubio Apodaca, supervisa personalmente las maniobras, acompañado del equipo operativo y técnico de OOMSAPAS. El objetivo es garantizar la calidad y eficiencia de los trabajos que forman parte de la modernización de la infraestructura hidráulica del municipio.

Debido a estos trabajos, el servicio de agua potable se encuentra temporalmente suspendido en las colonias Tanque El Zacatal, Rosarito, Magisterial, Santa Rosa Fundador, Catarina, El Chamizal, Zacatal Fundador, Espíritu del Mar, San José Viejo Fundador, Centro, Palmilla y Corredor Turístico San José.

Se prevé que los trabajos concluyan este mismo día por la tarde y que el suministro se restablezca gradualmente entre las 8:00 y 10:00 de la noche.

OOMSAPAS Los Cabos agradece la comprensión de la ciudadanía ante las molestias que estos trabajos puedan ocasionar, reiterando su compromiso con fortalecer la infraestructura hidráulica para brindar un servicio más eficiente y de calidad.