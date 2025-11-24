Los Cabos conmemora el 25N, el natalicio de Rosaura Zapata y el bicentenario de la Independencia en la Mar

Ceremonia cívica en Los Cabos

Los Cabos, BCS.– El XV Ayuntamiento de Los Cabos realizó una ceremonia cívica en honor a tres efemérides de gran relevancia:

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) .

. El 149° aniversario del natalicio de Rosaura Zapata Cano .

. El bicentenario de la consolidación de la Independencia en la Mar.

El acto fue organizado por la Dirección Municipal de Educación y la Dirección General de Desarrollo Social, en coordinación con el Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos y el Sector Naval de Cabo San Lucas.

Lee más: Reabren jardín de niños Carmen Ramos del Río tras plaga de garrapatas

Mensaje por una vida libre de violencia

Durante la ceremonia, la directora del Instituto de las Mujeres, María de Jesús Cruz Medina, subrayó la necesidad de reforzar políticas públicas que garanticen a niñas y mujeres una vida libre de violencia.

“No solo es levantar la voz, también realicemos acciones que beneficien a las mujeres y niñas, porque todas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia”, expresó, en el marco de los 16 días de activismo decretados por la ONU.

Legado de Rosaura Zapata Cano

Por su parte, la directora municipal de Educación, Juana Ortiz Cruz, recordó el legado de Rosaura Zapata Cano, pionera de la educación inicial en México. Destacó su impacto en la formación académica y cívica, que permanece vigente en el país.

Lee más: Los Cabos se prepara para las primeras lluvias invernales

Reconocimientos al mérito cívico y académico

Como parte del evento, se entregaron reconocimientos a instituciones que destacaron en el desfile cívico-deportivo y el Concurso de Tablas Rítmicas y Gimnásticas por el CXV Aniversario de la Revolución Mexicana:

Primaria Justo Sierra , primer lugar por creatividad y disciplina.

, primer lugar por creatividad y disciplina. Secundaria Técnica No. 25 , distinguida en nivel secundaria.

, distinguida en nivel secundaria. Escuela Normal Superior, reconocida por su compromiso cívico en nivel medio superior y superior.

Independencia en la Mar y ascensos navales

En la misma ceremonia se conmemoró el 200 aniversario de la consumación de la Independencia en la Mar, resaltando el papel de las fuerzas marítimas en la defensa de la soberanía nacional.

Además, se realizó la entrega de ascensos al personal del Sector Naval de Cabo San Lucas, reconociendo su profesionalismo, trayectoria y servicio a la nación.