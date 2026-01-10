SMDIF Los Cabos refuerza acciones contra el cáncer de cuello uterino

Durante enero, el SMDIF Los Cabos intensifica las acciones de prevención del cáncer de cuello uterino, enfocadas en la detección oportuna, la información clara y el acompañamiento a mujeres del municipio.

Como parte del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Cuello Uterino, la Coordinación de Atención a Personas con Cáncer (APC) puso en marcha una estrategia informativa que prioriza el autocuidado y la importancia de realizarse estudios médicos preventivos, principalmente el Papanicolaou y la prueba del Virus del Papiloma Humano (VPH), herramientas clave para la detección oportuna del cáncer de cuello uterino.

La coordinadora del área, Blanca Gallardo Olvera, explicó que estas acciones incluyen la difusión de mensajes educativos en redes sociales, así como pláticas dirigidas a la ciudadanía, en las que participan especialistas del sector salud. A ello se suma la distribución de material impreso en distintos puntos de la ciudad, con información accesible sobre síntomas, prevención y atención temprana del cáncer de cuello uterino.

“Lo que hacemos es recibir a pacientes que están en un proceso de cáncer o que ya son sobrevivientes, les damos acompañamiento con el departamento de psicología, damos un seguimiento de un proceso alimenticio, una rutina alimenticia, tenemos prótesis, medicamentos, materiales de curación, pañales, tenemos el apoyo de algunas empresas que nos regalan despensas y se las compartimos. Generalmente, en cada mes que tenemos una conmemoración de sensibilización del cáncer, en este caso que es del cuello uterino, nos dedicamos en redes sociales explicando lo que tienes que hacer, cuales son los primeros síntomas, meramente informativo”, explicó Gallardo Olvera.

Además del trabajo preventivo, el SMDIF Los Cabos mantiene un esquema de acompañamiento integral para personas que enfrentan un proceso oncológico y para sobrevivientes de cáncer. Este apoyo contempla atención psicológica, orientación nutricional y seguimiento durante tratamientos como la quimioterapia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las pacientes y sus familias.

De manera paralela, la dependencia gestiona apoyos y donaciones que permiten entregar insumos médicos y artículos especializados, entre ellos prótesis externas, mangas para linfedema, brasieres especiales y material de curación, principalmente a mujeres que han pasado por una mastectomía.

La Coordinación de Atención a Personas con Cáncer del SMDIF Los Cabos se localiza en la Unidad Básica de Rehabilitación, en la colonia Rosarito. Para orientación y atención, se encuentra disponible el teléfono (624) 146 9365.

