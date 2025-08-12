Crean en Los Cabos un frente común contra la discriminación

Con el propósito de impulsar actividades que inhiban la discriminación, en Los Cabos se instaló el Comité de la Mesa Municipal Contra la Discriminación. Así, el municipio se suma como el tercero en Baja California Sur en adoptar esta iniciativa, después de La Paz y Comondú.

La creación de este comité responde a una invitación del Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y Afromexicanos, informó Claudia Armenta López, coordinadora municipal de Derechos Humanos en Los Cabos.

Objetivos del Comité

“El objetivo de esta mesa busca, a través del trabajo interinstitucional, combatir la discriminación y favorecer a un municipio más incluyente para todas las personas. Queremos escuchar las voces tanto del servicio público como de la ciudadanía. También se suma el sector privado con el fin de mejorar las condiciones para todas las personas”, expresó Armenta López.

Convocatoria a asociaciones y grupos prioritarios

Se ha convocado a asociaciones civiles y dependencias que abordan el tema de discriminación para formar parte del comité. Entre los acuerdos está integrar un directorio que permita sumar más agrupaciones que trabajan con grupos de atención prioritaria, para conocer mejor sus necesidades.

“Dentro de los grupos de atención prioritaria tenemos a los pueblos indígenas y afromexicanos, a quienes forman parte de la diversidad sexual, las juventudes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con VIH, y personas en situación de calle. También se trabajará con mujeres e infancias, que son los principales grupos con los que estamos colaborando”, agregó.

Esta Mesa Contra la Discriminación sesionará cada mes. Se presentarán propuestas para construir una agenda compartida, enfocada en la prevención y erradicación de la discriminación. Además, se realizarán actividades de promoción y difusión para que la ciudadanía comparta sus experiencias y participe activamente en estas acciones.

