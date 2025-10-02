Los Cabos celebrará la tercera Copa de Paranatación en el aniversario de “Tocando Corazones”

El Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM), a través del programa “Tocando Corazones”, anunció la tercera Copa de Paranatación, que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en la alberca olímpica del complejo deportivo Don Koll, en Cabo San Lucas.

El evento se realiza en el marco del octavo aniversario del programa y tiene como objetivo fomentar la inclusión y la participación de personas con discapacidad.

La promotora de Deporte de Inclusión del INDEM, Alicia Sofía de Jesús Romero Geraldo, informó que por primera vez se integrará un selectivo municipal de paranatación, con miras a fortalecer el deporte adaptado en el municipio.

La jornada será de 10:00 a 13:00 horas e iniciará con un acto protocolario encabezado por autoridades. Posteriormente habrá una exhibición artística y las competencias deportivas, divididas por categorías y distancias:

1 a 13 años: 25 metros

14 a 36 años: 50 metros

37 a 51 años en adelante: 100 metros

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría y se contará con rescatistas para garantizar la seguridad de las y los atletas.

Romero Geraldo hizo un llamado a la comunidad a respaldar a las y los participantes, destacando que el propósito es motivar a niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad a convivir en igualdad de condiciones y demostrar que el deporte es un espacio de integración y desarrollo para todas y todos.