Los Cabos, prioridad para el crecimiento de la PGJE

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur incorporó recientemente a 20 nuevos agentes de investigación a su estado de fuerza, tras concluir una capacitación de tres meses en Sinaloa, de acuerdo con información de El Sudcaliforniano. El objetivo principal es atender el crecimiento poblacional en la zona sur del estado, particularmente en Los Cabos.

El titular de la PGJE, Antonio López Rodríguez, señaló que el aumento constante de población, impulsado por la actividad turística, obliga a fortalecer de manera anticipada la procuración de justicia en el sur de la entidad, donde se prevé una mayor demanda de atención por posibles conflictos entre ciudadanos que pueden derivar en delitos.

Indicó que el plan de expansión se enfoca de forma prioritaria en Cabo San Lucas, aunque también se contemplan necesidades en comunidades del sur como El Pescadero, Los Barriles y La Ribera, donde se requiere mayor presencia institucional, personal e infraestructura para atender a la ciudadanía.

Lee más: Realizan segundo bloqueo en El Pescadero para exigir avances en el caso Saúl Castro

El procurador destacó que este crecimiento se verá respaldado por la certificación de la Academia Estatal, confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), lo que permitirá incorporar nuevos elementos con mayor frecuencia, sin depender de centros de capacitación en otras entidades.

En este contexto, también se informó que la Dirección de Seguridad Pública de La Paz sumó 41 nuevos elementos desde el 1 de enero, quienes ya fueron desplegados para reforzar las labores de seguridad pública, como parte del fortalecimiento general de las corporaciones en el estado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur