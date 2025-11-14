Todo listo en Los Cabos para el desfile del 20 de noviembre

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que todo está listo para el desfile del 20 de noviembre, evento cívico–deportivo con el que se conmemora un aniversario más de la Revolución Mexicana. Este año participarán 20 contingentes integrados por instituciones educativas y academias deportivas del municipio.

El desfile del 20 de noviembre iniciará a las 05:00 de la tarde, partiendo desde la colonia El Zacatal, en el cruce de Dr. Ernesto Cháidez y Ernesto Arámburo.

El recorrido del desfile del 20 de noviembre avanzará por la calle Dr. Ernesto Cháidez, continuará por Pescadores y culminará en la Unidad Deportiva de Santa Rosa. Como parte de la logística, se habilitaron dos puntos de exhibición para presentaciones especiales: uno sobre la calle Jesús Castro Agúndez y otro en la intersección con Miguel Bertín Fernández.

Lee más: Los Cabos fortalece lazos con Palestina y reitera que la vía pacífica es la mejor ruta para resolver conflictos

Los jueces del evento se ubicarán frente a Plaza Mezquite, sobre la calle Pescadores, así como al interior de la Unidad Deportiva Santa Rosa, donde se realizará la evaluación final de los contingentes.

El director general del INDEM, Elton Olachea, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones cívicas y llamó a la ciudadanía a asistir y disfrutar del esfuerzo de cada una de las escuelas que participarán en el desfile del 20 de noviembre.