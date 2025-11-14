Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 14 de Noviembre, 2025
HomeLos CabosTodo listo en Los Cabos para el desfile del 20 de noviembre
Los Cabos

Todo listo en Los Cabos para el desfile del 20 de noviembre

El Ayuntamiento de Los Cabos anunció que el desfile del 20 de noviembre iniciará a las 5:00 p.m. desde El Zacatal, con dos puntos de exhibición y presencia de jueces en Pescadores y Santa Rosa.
Daniela Lara
14 noviembre, 2025
0
9
Los Cabos: horarios y recorrido del desfile del 20 de noviembre

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que todo está listo para el desfile del 20 de noviembre, evento cívico–deportivo con el que se conmemora un aniversario más de la Revolución Mexicana. Este año participarán 20 contingentes integrados por instituciones educativas y academias deportivas del municipio.
El desfile del 20 de noviembre iniciará a las 05:00 de la tarde, partiendo desde la colonia El Zacatal, en el cruce de Dr. Ernesto Cháidez y Ernesto Arámburo.

El recorrido del desfile del 20 de noviembre avanzará por la calle Dr. Ernesto Cháidez, continuará por Pescadores y culminará en la Unidad Deportiva de Santa Rosa. Como parte de la logística, se habilitaron dos puntos de exhibición para presentaciones especiales: uno sobre la calle Jesús Castro Agúndez y otro en la intersección con Miguel Bertín Fernández.

Los jueces del evento se ubicarán frente a Plaza Mezquite, sobre la calle Pescadores, así como al interior de la Unidad Deportiva Santa Rosa, donde se realizará la evaluación final de los contingentes.

El director general del INDEM, Elton Olachea, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones cívicas y llamó a la ciudadanía a asistir y disfrutar del esfuerzo de cada una de las escuelas que participarán en el desfile del 20 de noviembre.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

¿Qúe es la Generación Z?, organizadores de la manifestación México se Levanta

Siguiente articulo

Campaña de vacunación de la SSA aprovecha “El Buen Fin” en BCS. ...