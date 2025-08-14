Los Cabos se mantiene como destino seguro para turistas estadounidenses

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió el pasado martes 12 de agosto su más reciente actualización de alerta de viaje a México, en la que Los Cabos se mantiene en nivel dos, clasificación que recomienda “mayor precaución”, pero no considera al destino como de alto riesgo para los turistas estadounidenses.

En contraste, el aviso sí recomienda evitar viajar a estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas y Tamaulipas debido a altos niveles de inseguridad.

La escala de advertencias del gobierno estadounidense se divide en cuatro niveles:

Nivel 1 : Precauciones normales

Nivel 2 : Mayor precaución

Nivel 3 : Reconsiderar el viaje

Nivel 4: No viajar

Autoridades y representantes del sector turístico destacaron que la segmentación por estados ha permitido evitar generalizaciones sobre la situación de seguridad en el país, lo que beneficia la percepción de seguridad de destinos turísticos como Los Cabos.

📣 Autoridades hoteleras destacan confianza en el destino

La presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilzi Orcí Fregoso, resaltó que esta diferenciación en las alertas permite atender la situación particular de cada región, sin afectar la imagen de los destinos seguros.

“Periódicamente se actualizan estas alertas de viaje. Desde hace tiempo se emiten por estado, ya que, según análisis realizados con el consulado, las condiciones de seguridad varían en distintas zonas del país. Afortunadamente, Los Cabos continúa en nivel dos. No se ha registrado afectación derivada de estas actualizaciones”, señaló. Agregó que esta separación permite atender de manera más puntual las situaciones locales y evitar interpretaciones generalizadas sobre la seguridad en todo México.

✈️ Llaman a reforzar promoción internacional de Los Cabos

El Consejo Coordinador de Los Cabos hizo un llamado al Gobierno del Estado de Baja California Sur para fortalecer el trabajo conjunto con el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca). El objetivo, subrayaron, es reforzar la promoción del destino como un lugar seguro y competitivo en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos.

