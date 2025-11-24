Los Cabos recibirá en diciembre las primeras viviendas del programa “Vivienda para el Bienestar”

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) confirmó que Baja California Sur será una de las entidades incluidas en la primera entrega formal del nuevo programa habitacional del Gobierno Federal, con la asignación de 176 viviendas para el municipio de Los Cabos.

Durante la conferencia matutina de este lunes 24 de noviembre, el director general de CONAVI, Rodrigo Chávez Contreras, presentó la lista de entidades que recibirán viviendas en diciembre, donde Los Cabos aparece entre los municipios con mayor número de hogares asignados en esta etapa.

Los Cabos: primer municipio beneficiado en BCS

De acuerdo con la tabla oficial presentada esta mañana, Los Cabos recibirá 176 viviendas, una cifra superior a la otorgada a otros municipios incluidos en esta fase inicial. Con ello, Baja California Sur se suma al arranque del esquema “Vivienda para el Bienestar”.

Las entregas confirmadas para diciembre incluyen también municipios de Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, para un total de 1,530 hogares distribuidos en 14 localidades del país.

221 mil viviendas proyectadas

Chávez Contreras detalló que, a nivel nacional, la CONAVI trabaja sobre 393 predios que suman 1,640 hectáreas, donde se proyecta construir 221,477 viviendas.

Para la meta 2025, el organismo ya interviene 206 predios que abarcan 725 hectáreas, con 86,151 viviendas en obra, trabajos preliminares o contratación.

Del total proyectado:

20% será vivienda para jóvenes , estudiantes o trabajadores.

17,230 viviendas serán bajo un esquema de renta social.

Más de 216 mil familias registradas

El director también informó que concluyó la tercera etapa de registro, alcanzando más de 216,000 familias inscritas:

78% mujeres

22% hombres

31% jefas de familia

6% personas indígenas o afromexicanas

4% personas con discapacidad

El proceso de asambleas y sorteos para asignación se realizará del 1 al 18 de diciembre y contará con intervención de SEDATU, Bienestar, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y Gobernación.