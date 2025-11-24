Los Cabos domina el basquetbol de la Olimpiada Estatal rumbo a CONADE 2026

Los Cabos, potencia en el basquetbol estatal

El municipio de Los Cabos se consolidó como la fuerza dominante del basquetbol en la categoría 2010-2011, al ganar en ambas ramas durante la Olimpiada Estatal rumbo a los Juegos CONADE 2026.

La competencia se llevó a cabo en el Gimnasio Auditorio Municipal “Prof. Merardo Meza Domínguez”, en Loreto.

Lee más:

Resultados en la rama femenil

En la rama femenil, el equipo cabeño logró la medalla de oro gracias a una participación destacada.

🥇 Los Cabos

🥈 La Paz

🥉 Comondú

Además, el triunfo reafirma el buen nivel competitivo de las jugadoras juveniles del municipio.

Competencia cerrada en la rama varonil

En la rama varonil, el cierre fue mucho más disputado. La Paz, Los Cabos y Mulegé terminaron con el mismo número de victorias.

El resultado se definió por el criterio de diferencia de puntos entre los equipos involucrados:

🥇 Los Cabos

🥈 La Paz

🥉 Mulegé

Sin embargo, la competencia mostró que el talento juvenil está repartido en varios municipios, lo que fortalece el nivel estatal.

Posteriormente, la Comisión de Selecciones Estatales, integrada por el área técnica del INSUDE, la presidencia de la asociación, el director técnico y enlaces municipales, elegirá a los atletas que representarán a Baja California Sur en la fase regional, rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

Lee más:

Agenda deportiva: voleibol de playa en Comondú

Por otra parte, la actividad continuará con el voleibol de playa en el municipio de Comondú.

Los encuentros iniciarán este lunes en la Unidad Deportiva de Ciudad Constitución, donde los mejores exponentes buscarán asegurar su lugar en la selección sudcaliforniana.

Finalmente, la agenda deportiva confirma que el estado vive un momento de gran actividad rumbo a los Juegos CONADE 2026.