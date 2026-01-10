Los Cabos firma acuerdo para impulsar la economía circular y el desarrollo sostenible

Con el objetivo de avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable y un crecimiento ordenado, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, encabezó la firma del Acuerdo de Economía Circular y Confiabilidad, una estrategia orientada a fortalecer la economía circular, la legalidad y la corresponsabilidad social.

Durante su intervención, el presidente municipal destacó la importancia de alinear las políticas públicas locales con la Ley de Economía Circular del Estado de Baja California Sur, al considerar que este acuerdo contribuye a un crecimiento responsable que prioriza el cuidado del medio ambiente, la innovación y la competitividad del destino.

Agúndez Gómez reconoció el trabajo realizado al interior del Cabildo, en particular la propuesta presentada por el regidor Andrés Liceaga Gómez, enfocada en la reglamentación del turismo sostenible y la certificación ambiental en el sector hotelero, acciones que fortalecen las prácticas responsables y el impulso de la economía circular en Los Cabos.

En ese contexto, el alcalde subrayó la relevancia de avanzar en materia de sostenibilidad con la participación de todos los sectores.

“Es muy importante poder continuar con el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad ambiental. Hace poco se realizó una iniciativa, una nueva Ley de Economía Ambiental en el estado, ya vamos avanzando. Aquí en Cabildo, el regidor Andrés Liceaga presentó también una reglamentación para el turismo sostenible, en hotelería se le va a poder otorgar esa certificación ambiental, eso es un ejemplo de todo lo que tenemos que hacer. Hay muchísimas cosas que se tienen que hacer y obviamente no podemos dejar fuera a la sociedad, al sector empresarial y al propio gobierno; necesitamos todos tomarnos de la mano y caminar juntos en este destino”, expresó Agúndez Gómez.

Por su parte, la síndica municipal Nélida Alfaro Rosas refrendó el compromiso de la Sindicatura con la legalidad y la transparencia, y aseguró el acompañamiento institucional para la implementación del Acuerdo de Economía Circular y Confiabilidad.

Asimismo, el director general de Ecología y Medio Ambiente, Jorge Armando López Espinoza, señaló que el crecimiento ordenado del municipio debe avanzar de la mano con la protección del entorno natural y la innovación ambiental, elementos clave dentro de la economía circular.

Este acuerdo formaliza una alianza estratégica bajo el esquema de gobernanza de “cuatro hélices”, integrando al gobierno, la academia, el sector productivo y la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer una gestión pública basada en la corresponsabilidad y el desarrollo sostenible.

