Los Cabos apuesta por vincular emprendedores con grandes empresas en 2026

La posibilidad de que productos hechos en Los Cabos lleguen a estantes de grandes cadenas comerciales es uno de los objetivos que se trazó la Dirección de Fomento Económico para 2026, a través de un esquema de vinculación directa entre emprendedores locales y empresas de alcance nacional.

De acuerdo con la directora de Fomento Económico, Abril Urueta Martínez, se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Turismo y Economía (SETUE) en la organización de un tianguis que se realizaría en marzo, donde participarán emprendedores registrados con la marca “Hecho en Baja California Sur”.

“Vamos a traer a todos nuestros emprendedores que ya estén registrados con la marca ‘Hecho en Baja California Sur’, van a poder acceder a grandes empresas tipo Soriana, tipo Chedraui, tipo Oxxos, para ver cómo podemos empezar a vincular y que estos productores puedan dar ese salto”, señaló.

Este esfuerzo se suma al programa de Capital Semilla, una de las principales herramientas de apoyo económico que opera el municipio y que continuará vigente durante 2026. A diferencia de otros esquemas, este programa no depende de convocatorias y permanece abierto todo el año.

“Nada más se acercan a las oficinas de Fomento Económico, ya sea en San José del Cabo, Cabo San Lucas, La Ribera, Miraflores o Santiago, donde tenemos coordinadores para ver cuáles son los requisitos que necesitan para poder aplicar”, explicó Urueta.

El programa de Capital Semilla está dirigido a emprendedores y sectores productivos, con el objetivo de brindar un impulso inicial a micro, pequeñas y medianas empresas que buscan iniciar o ampliar sus actividades, ya sea mediante la adquisición de equipo, herramientas o insumos básicos.

En cuanto al balance más reciente, la funcionaria informó que al cierre de 2025 la Dirección de Fomento Económico entregó cerca de 100 apoyos, de los cuales 38 fueron otorgados en la última etapa del año, con una inversión aproximada de 800 mil pesos únicamente en este rubro.

Para el próximo año, además de mantener los apoyos económicos, se contempla dar seguimiento a los beneficiarios, con visitas para conocer si los recursos entregados se tradujeron en crecimiento real de los negocios y mejores ingresos para las familias.

