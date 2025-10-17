Impulsa Los Cabos el emprendimiento local con incentivos y talleres de formación

Con el propósito de fortalecer la economía local y apoyar a personas artesanas y emprendedoras, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección Municipal de Fomento Económico, puso en marcha el programa “Emprendiendo con Cambio”, mediante el cual se otorgarán 50 incentivos económicos a productores locales.

En su primera etapa, se entregaron 10 apoyos durante un evento realizado en el Palacio Municipal de San José del Cabo, con la participación de la décima primer regidora Valerie Donají Olmos Domínguez y la directora municipal de Educación Juana Ortiz Cruz.

La directora general de Fomento Económico, Abril Urueta Martínez, destacó que el Ayuntamiento busca brindar herramientas para el desarrollo económico y social:

“Estamos muy contentos de poder seguir aportando algo positivo para la comunidad. Continuamente buscamos apoyar el porvenir de todas y todos ustedes, ya sea con nuevos espacios para la venta de sus productos, con incentivos económicos o con capacitaciones en coordinación con CECATI, una institución muy importante porque enseña nuevos oficios y brinda herramientas para salir adelante”, expresó.

Por su parte, el coordinador de Enlace Operativo de la DGCFT, Ulises Hiram García Fuentes, agradeció la oportunidad de colaborar con el Ayuntamiento y se comprometió a ofrecer precios accesibles para quienes deseen participar en los cursos de capacitación.

En tanto, el director municipal de Vinculación Empresarial, José Samuel Cisneros Peruyero, resaltó que el programa busca abrir espacios para que más personas muestren su talento y cultura, tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas y las delegaciones del norte del municipio:

“Hoy reconocemos su esfuerzo y dedicación, porque ustedes son la imagen de Los Cabos ante el mundo”, señaló.

Durante el evento, se entregaron reconocimientos a las y los participantes de los talleres, por su contribución al fortalecimiento de la economía local y la preservación de la identidad artesanal.

Con estas acciones, el Gobierno de Los Cabos que encabeza el alcalde Christian Agúndez Gómez reafirma su compromiso con el crecimiento económico, el emprendimiento y la valorización de la cultura local.