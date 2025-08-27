Christian Agúndez representa a Los Cabos en foro Hábitat LATAM 2025

El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, participó en el Encuentro Internacional Hábitat LATAM GDL 2025, un foro que reunió a representantes de gobiernos locales, academia, sector privado y sociedad civil de América Latina y el Caribe para debatir sobre el futuro de las ciudades.

Acompañado por la directora general de Ecología y Medio Ambiente, Natali Cruz Ocampo; la directora de Innovación Gubernamental, Milagros Vázquez, y el director del Instituto de la Juventud (INJUVE), Agúndez expuso los avances del municipio en desarrollo urbano sostenible, protección ambiental e innovación tecnológica.

El encuentro abordó temas como gobernanza, desarrollo económico, planeación urbano-territorial, medio ambiente e infraestructura digital, con el objetivo de encontrar soluciones para ciudades más inclusivas, humanas y sostenibles.

Durante su intervención, Agúndez sostuvo que la participación de Los Cabos en foros de alcance continental permite no solo el intercambio de experiencias, sino también fortalecer estrategias alineadas con el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sin embargo, más allá de la retórica internacional, el reto es trasladar estas propuestas a políticas públicas locales capaces de responder a problemas cotidianos de Los Cabos, como el acceso desigual al agua, la presión urbana sobre los ecosistemas y la brecha digital que limita a miles de familias.

“Los Cabos debe consolidar una visión de responsabilidad ambiental, pero con resultados palpables en la vida de la gente, no solo en escenarios internacionales”, señaló el edil.

