Los Cabos reafirma su posición en IMEX como destino para el segmento MICE

Con una afluencia de más de mil 500 participantes, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), participó en IMEX Americas 2025 celebrado en Las Vegas, considerada como la feria comercial más grande de América del Norte para la industria de reuniones, eventos y viajes de incentivo.

La delegación marcó récord en la historia local, con 220 propuestas comerciales que apuntan a fortalecer el posicionamiento del destino como un enclave estratégico para el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

De acuerdo con Rodrigo Esponda Cascajares, director general de FITURCA, el destino registró un crecimiento del 23% con socios estratégicos respecto a ediciones previas y un aumento del 140% en el número de citas de negocio y proyecta inversiones cercanas a 900 millones de pesos en infraestructura hotelera de lujo en los próximos años, lo que podría elevar su capacidad para albergar eventos de gran escala.

Actualmente Los Cabos presume más de 600 vuelos directos semanales, incluyendo 330 desde 32 ciudades de Estados Unidos. En 2024, Los Cabos se ubicó entre los cinco destinos internacionales preferidos en América del Norte para eventos, con más de 8 mil reuniones organizadas y más de 5 mil programas de incentivos, con una estadía promedio de 6.7 noches.

Con su participación en IMEX, la delegación busca continuar creciendo el reconocimiento internacional y consolidarse como plataforma sostenible para el turismo de negocios, que conjugue lujo, experiencia local y rentabilidad para las empresas que apuestan por sus instalaciones y servicios.