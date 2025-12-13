Los Cabos inicia celebraciones decembrinas con encendido del Árbol Navideño

La noche de este viernes se llevó a cabo el tradicional Encendido del Árbol Navideño de manera simultánea en distintas plazas públicas del municipio de Los Cabos, marcando el inicio de las celebraciones decembrinas y reuniendo a familias en un ambiente de convivencia y alegría.

En San José del Cabo, el evento principal tuvo lugar en la plaza pública Teniente José Antonio Mijares, donde autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Christian Agúndez Gómez y la presidenta honoraria del DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno, acompañados de integrantes del Cabildo y sus familias, participaron en la ceremonia.

Durante su mensaje, Sol Delgado Moreno destacó el trabajo previo que permitió dar vida a los espacios navideños, subrayando el esfuerzo realizado desde distintas áreas del DIF municipal.

“Trabajamos muchísimo desde la logística y la creatividad, desde el diseño de los artículos navideños. Hemos intentado contagiar esta armonía que se vive en estas fechas, esta magia de las vísperas navideñas y, sobre todo, desearles que sea siempre un año donde todos seamos mejores y trabajemos a nivel interno”, expresó.

Por su parte, el presidente municipal Christian Agúndez Gómez hizo un llamado a las familias a disfrutar de la temporada en unidad, al tiempo que compartió un mensaje de optimismo para el cierre de año.

“Disfruten mucho estos tiempos en familia y este fin de año que está llegando. Estamos muy contentos y seguros de que el siguiente va a ser mucho mejor. Les deseamos la mejor de las navidades y un próspero Año Nuevo”, señaló.

Previo al encendido, las y los asistentes disfrutaron de un programa artístico-cultural, así como de una verbena navideña en la que se exhibieron y pusieron a la venta productos elaborados en los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF, fomentando la participación y el consumo local.

De manera simultánea, el encendido del árbol se replicó en Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera. En la delegación sanluqueña, la ceremonia fue encabezada por la delegada municipal Karina de la O Uribe en la plaza pública León Cota Collins, donde cientos de familias se dieron cita para disfrutar de actividades culturales y un bazar navideño.

Como parte de estas actividades, el DIF Los Cabos promovió la campaña “Dona un Juguete”, invitando a la ciudadanía a sumarse con un obsequio que será destinado a niñas y niños del municipio, con el objetivo de que ningún menor se quede sin regalo durante estas fechas decembrinas.