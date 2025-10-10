Reafirman coordinación entre Los Cabos y autoridades de Estados Unidos en materia de seguridad

Autoridades municipales de Los Cabos sostuvieron un encuentro con representantes del Consulado General de los Estados Unidos, con el objetivo de compartir información sobre las estrategias de seguridad implementadas en el destino y fortalecer la coordinación en temas que involucran a turistas y residentes extranjeros.

Interés del Consulado en conocer acciones de seguridad

El capitán Christopher Jordi López Monge, director general de Seguridad Pública de Los Cabos, informó que la reunión, realizada durante septiembre, permitió ofrecer una actualización sobre la situación de seguridad en el municipio y los mecanismos de coordinación interinstitucional.

“En el ámbito de seguridad, si tienen cierta inquietud en cómo está el estado y el municipio. Se les ha dado a conocer cómo están las encuestas que saca el INEGI sobre la percepción de seguridad, asimismo qué hacemos, con quién coadyuvamos, se les mencionó de la gran coordinación que existe en el municipio por parte de todas las autoridades de seguridad, llámese de los tres niveles de gobierno”, expresó López Monge.

Operativos permanentes y coordinación interinstitucional

El funcionario destacó que Los Cabos mantiene operativos de vigilancia permanentes en colaboración con corporaciones estatales y federales, como parte de las acciones diarias para prevenir delitos.

“Tenemos operativos de manera permanente como lo es el BOM que es interinstitucional, que es de los tres niveles de gobierno y se realiza todos los días en diferentes áreas del municipio donde tenemos focalizados ciertos incidentes de inseguridad como robo donde hemos tenido aciertos en la coordinación al tener detenciones y puestas a disposición por diferentes robos y acciones que se ha llevado por parte de cierta gente, entonces eso se les hizo mención a esta gente que viene, porque si viene interesada, por lo que tuvimos tuvieron el acercamiento con nosotros, tuvimos la plática con personal de Estados Unidos y también invitados de la gente que ya vive aquí (residentes)”, agregó.

Durante el encuentro, se destacó la efectividad de estas acciones y la respuesta oportuna ante reportes en zonas turísticas y residenciales.

Incidentes más comunes y atención a visitantes

López Monge precisó que, si bien las autoridades estadounidenses no expresaron una preocupación específica, sí mostraron interés en conocer las acciones locales para atender incidentes que involucran a extranjeros.

El funcionario reconoció que los casos más frecuentes entre visitantes están relacionados con robos o pérdida de pertenencias, los cuales se atienden mediante el reforzamiento de patrullajes y la presencia policial en áreas de mayor afluencia turística.