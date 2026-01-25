Los Cabos consolidó su expansión en el mercado europeo durante la FITUR 2026

Baja California Sur reforzó su promoción turística internacional en FITUR 2026, realizada en Madrid, España, donde el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA) concretó más de 90 citas de negocio para fortalecer la presencia del destino en el mercado europeo.

Durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en el recinto IFEMA, el equipo encabezado por Rodrigo Esponda enfocó sus esfuerzos en la diversificación de mercados emisores, la mejora de la conectividad aérea y el posicionamiento de Los Cabos como destino premium.

FITURCA fortalece conectividad y mercados clave en España

FITURCA sostuvo reuniones con El Corte Inglés, TUI Spain, W2M y Jumbo Tours, así como con aerolíneas como United Airlines España y Air Canada, para optimizar rutas hacia Los Cabos y Baja California Sur.

En 2025, el mercado español generó 2,500 turistas al destino, principalmente mediante conexiones desde Fráncfort con Condor Airlines, cifra que se busca incrementar en 2026.

Turismo de lujo, eje de la estrategia de Los Cabos

Como parte de FITUR 2026, FITURCA realizó una capacitación con CATAI y Aeroméxico, dirigida a más de 50 agentes especializados, enfocada en la oferta de turismo de lujo de Los Cabos.

Se promovieron segmentos clave como:

Gastronomía

Bienestar (wellness)

Turismo de aventura

Resultados de FITUR 2026 y proyección internacional

Además de las reuniones de negocio, la delegación implementó activaciones con Civitatis para promoción directa al consumidor final.

FITURCA confirmó que España es un mercado estratégico en crecimiento.

La comitiva, integrada por 12 representantes hoteleros, cerró acuerdos de difusión en medios españoles.

Esta gira marca el inicio de una agenda que contempla la presencia de Los Cabos en más de 30 ferias internacionales durante el año.

