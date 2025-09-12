Autoridades de Los Cabos participan en Foro Nacional de Pesca Sustentable
Con el objetivo de fortalecer la representación de Baja California Sur, la regidora Valerie Olmos Domínguez, presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Rural, encabezó la participación del municipio en el Foro de Discusión de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, celebrado en la Cámara de Diputados.
La regidora estuvo acompañada por las y los regidores Marisela Montaño Peralta, Alí Flores Ramírez y Andrés Liceaga Gómez, así como por la directora general de Fomento Económico, Abril Urueta, y el director de Pesca y Acuacultura de Los Cabos, Juan Javier Davis.
El foro, organizado por la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables e impulsado por el diputado federal Luis Armando Díaz, incluyó paneles sobre gobernanza local, acuacultura regenerativa y restauración de ecosistemas costeros.
Olmos Domínguez destacó que este espacio es clave para proteger las tradiciones pesqueras, garantizar la sustentabilidad marina y promover el desarrollo económico del sector. Reafirmó el compromiso del Cabildo de Los Cabos de defender los intereses del municipio y promover políticas responsables.
Con estas acciones, el XV Ayuntamiento de Los Cabos suma su voz al debate nacional para lograr una pesca sostenible, equitativa y con visión de largo plazo, en beneficio de la comunidad y del destino turístico.
