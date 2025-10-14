Los Cabos tendrá funeraria para mascotas

Con la aprobación reciente del Cabildo de Los Cabos, la localidad se prepara para albergar la primer funeraria de mascotas en la colonia Buenos Aires de San José del Cabo. El proyecto, promovido por la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente, responde a demandas ciudadanas de un espacio regulado que evite prácticas insalubres en el manejo de restos animales.

El servicio de funeraria de mascotas denominado Arewa incluirá cremaciones individuales y comunitarias, con opciones de recolección a domicilio o desde clínicas veterinarias, entrega de urnas y constancias oficiales del proceso.

La meta es garantizar que perros y gatos tengan una despedida respetuosa, en línea con estándares ambientales y de salubridad.

El regidor Jesús Alberto Alvarado Aragón, quien encabezó la iniciativa ante el Cabildo, afirmó que la funeraria de mascotas no solo atiende un reclamo afectivo de los dueños de animales, sino que también constituye una medida de salud pública. Según sus palabras, evitar el abandono de cuerpos en la vía pública puede prevenir contaminantes o riesgos sanitarios indeseados.

Aunque la funeraria de mascotas ya cuenta con autorización municipal, aún falta completar trámites de permisos, licencias y adecuaciones físicas antes de su inauguración. Se espera que el servicio entre en operación en los próximos meses, coincidiendo con una creciente cultura de respeto hacia los animales domésticos en la región cabeña.