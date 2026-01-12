Los Cabos honra el legado del historiador Pablo L. Martínez

El XV Ayuntamiento de Los Cabos realizó este lunes el primer acto de honores a la bandera de 2026, ceremonia dedicada a rendir homenaje al historiador sudcaliforniano Pablo L. Martínez, al conmemorarse el 56 aniversario luctuoso del reconocido educador.

El acto solemne fue encabezado por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez, quien destacó la importancia de preservar la memoria histórica y fortalecer los valores cívicos en el municipio de Los Cabos, a través del reconocimiento a figuras que marcaron la identidad sudcaliforniana, como Pablo L. Martínez.

Durante la ceremonia, la síndica municipal Nélida Alfaro Rosas, en su calidad de oradora oficial, subrayó que honrar el legado de Pablo L. Martínez implica asumir un compromiso ético desde el servicio público.

Lee más: Protección Civil monitorea posibles lluvias en Los Cabos durante enero

“Honrar a este hombre no es llevarle flores, es tener el carácter para trabajar con su misma integridad, es entender que como gobierno tenemos que trabajar siguiendo la historia de la libertad de la gente y orgullosa de sus raíces. Que Pablo L. Martínez no sea solo el nombre de una calle, que sea la brújula moral que guíe nuestro servicio público”, expresó.

Como parte del programa, estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) Plantel 02 ofrecieron una presentación artística de canto, aportando un componente cultural que reflejó el talento y compromiso cívico de la juventud cabeña durante este homenaje a Pablo L. Martínez.

En el evento participaron autoridades militares y civiles, entre ellas el comandante del Sector Naval de Cabo San Lucas, contralmirante Víctor Manuel Neri Estrada; el Capitán Segundo de Caballería José Ángel Gutiérrez Jiménez, en representación de la SEDENA; y el comandante de la Guardia Nacional en Los Cabos, capitán Alejandro Romero Morales.

También integraron el presídium la VI regidora Marisela Montaño Peralta, el VIII regidor Celestino Atienzo Beltrán, así como la directora general del Instituto de Cultura y Artes de Los Cabos, Tanya Covarrubias Martínez.

Para concluir el protocolo, las autoridades municipales y representantes de las fuerzas armadas se trasladaron al busto de Pablo L. Martínez, donde se montó una guardia de honor, reafirmando el respeto a su legado e iniciando formalmente las actividades cívicas del año 2026 en Los Cabos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur