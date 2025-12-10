Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 10 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Los Cabos reforzará la recolección de basura ante incremento de residuos en diciembre

En Los Cabos se prevé un incremento de residuos durante la temporada decembrina, por lo que Aseo y Limpia reforzará rutas, horarios y roles operativos para garantizar la recolección en colonias del municipio.
Daniela Lara
10 diciembre, 2025
Incremento de residuos en Los Cabos durante diciembre obliga a reforzar recolección

IMG: Archivo Tribuna de México

En esta temporada decembrina se incrementa de manera considerable la generación de basura en el municipio de Los Cabos, por lo que la Dirección de Aseo y Limpia implementará roles especiales de personal y ajustes en horarios para garantizar que los camiones recolectores den cobertura a las colonias durante las próximas semanas.

El director de Aseo y Limpia, Jonathan Zamudio Olachea, informó que cada año la cantidad de desperdicios aumenta de forma significativa debido a las celebraciones, compras y reuniones familiares, lo que obliga a reforzar los recorridos de recolección y la organización operativa.

Zamudio Olachea recordó que el año pasado el municipio registró un alza notable en el volumen de residuos:

Tuvimos un incremento de 3,200 toneladas; normalmente manejamos 2,600 toneladas a la semana. En esa fecha llegamos a 3,200 a 3,400 toneladas, tentativamente porque varía, pero esperamos que este año sean menos. Tratamos de que sean menos las toneladas. Hacemos la invitación de que empecemos con el tema de reciclaje con el cartón, con el plástico. Ya hay recicladoras donde pueden llevar sus plásticos y desechos para ayudarnos de esa manera, expresó.

El funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía para colocar los residuos adecuadamente en los contenedores, separar materiales reciclables y mantener limpio el frente de sus viviendas, con el objetivo de facilitar el trabajo de los operadores de recolección, especialmente en estas semanas de alta demanda.

Finalmente, precisó que Servicios Públicos mantendrá operativos ampliados y cuadrillas reforzadas para atender las rutas, asegurar la continuidad del servicio y evitar acumulaciones de basura en el espacio público.

