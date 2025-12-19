Arranca en Los Cabos y La Paz la Operación Salvavidas Invierno 2025

Con el inicio del periodo vacacional decembrino, los municipios de Los Cabos y La Paz pusieron en marcha la Operación Salvavidas Invierno 2025, como parte del Plan Marina, con el objetivo de reforzar la seguridad y la vigilancia en playas y zonas turísticas de Baja California Sur.

A través de sus zonas y sectores navales, la Secretaría de Marina desplegó personal y equipo para proteger la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visitan estos destinos durante la temporada invernal, que comprende del 19 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026.

En el caso de Los Cabos, el operativo se concentra en las playas de mayor afluencia turística y en áreas bajo responsabilidad de la Armada de México, en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Para estas acciones se asignaron 47 elementos navales, entre personal operativo y civil, así como cinco unidades: un buque para vigilancia marítima, dos embarcaciones menores para labores de rescate y dos unidades terrestres para apoyo en tierra.

Las acciones incluyen vigilancia marítima, aérea y terrestre, labores de salvavidas, apoyo médico y atención de emergencias, con énfasis en la prevención de accidentes y la salvaguarda de la vida humana en el mar. Además, participa la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Los Cabos, integrada por personal especializado para responder de manera inmediata a llamados de auxilio.

Por su parte, la Cuarta Zona Naval, con sede en La Paz, informó que el operativo se desarrolla de manera similar en las playas y centros turísticos de la capital del estado. En este municipio se desplegaron 89 elementos navales y ocho unidades, entre ellas un buque de vigilancia marítima, tres embarcaciones menores para rescate, una unidad aérea y tres terrestres, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Como parte del operativo, se instalaron puestos de socorro y rescate en puntos estratégicos, donde personal de salvavidas y de Sanidad Naval brinda primeros auxilios a quienes lo requieran.

Las autoridades navales reiteraron el llamado a la población a respetar las indicaciones de los salvavidas y de la Capitanía de Puerto, especialmente la señalización por banderas sobre las condiciones del mar: verde, amarillo y rojo. Asimismo, exhortaron a extremar precauciones, no descuidar a menores, evitar ingresar al mar bajo los efectos del alcohol, utilizar chaleco salvavidas en embarcaciones menores y mantener las playas limpias.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina busca que la temporada vacacional de invierno transcurra con saldo blanco en los principales destinos turísticos de Baja California Sur.