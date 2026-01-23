Los Cabos y La Paz cierran 2025 con alza en la percepción de inseguridad

La percepción de inseguridad en Baja California Sur registró un incremento sostenido durante 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), particularmente en los municipios de Los Cabos y La Paz, que históricamente se han mantenido entre las ciudades con mejores indicadores a nivel nacional.

En el caso de Los Cabos, la percepción de inseguridad presentó variaciones relevantes a lo largo del año. Durante el primer trimestre de 2025, el municipio inició con un 24.7% de habitantes que se sentían inseguros.

Sin embargo, para el segundo trimestre, la cifra se elevó a 36.0%, reflejando un aumento significativo. En el tercer trimestre, la percepción continuó al alza al ubicarse en 39.3%, mientras que al cierre del año se colocó en 39.0%, de acuerdo con datos oficiales del INEGI.

Este comportamiento provocó que Los Cabos, que anteriormente figuraba dentro del top 10 de las ciudades con menor percepción de inseguridad, descendiera hasta el lugar 16 a nivel nacional, evidenciando un deterioro gradual en la percepción ciudadana.

La Paz registra el mayor incremento al cierre del año

Por su parte, La Paz también mostró un crecimiento constante en la percepción de inseguridad durante 2025. El municipio comenzó el año con un 28.5%, cifra que aumentó a 36.7% en el segundo trimestre.

Durante el tercer trimestre, el indicador se elevó a 40.0%, y finalmente cerró el año con un 46.4%, el nivel más alto registrado en el periodo analizado. Con estos datos, La Paz se ubicó en el lugar 23 a nivel nacional entre las ciudades con menor percepción de inseguridad.

Baja California Sur, por debajo del promedio nacional, pero con tendencia al alza

A pesar de este incremento, Baja California Sur se mantiene por debajo del promedio nacional, que al cierre de 2025 se ubicó en 63.8%, según la ENSU del INEGI. No obstante, el alza sostenida en la percepción de inseguridad a lo largo del año refleja una tendencia creciente que comienza a generar preocupación.

Este comportamiento podría estar asociado al crecimiento poblacional, especialmente en zonas urbanas y turísticas, así como a la incidencia de delitos de alto impacto, principalmente registrados en la región norte del estado, factores que influyen directamente en la percepción ciudadana sobre la seguridad pública.

