Los Cabos y La Paz enfrentan graves problemas de calidad del aire 

Actualmente, Los Cabos y La Paz son los municipios de Baja California Sur con la peor calidad del aire, según los indicadores de los monitores del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (Cerca).

El aumento del tráfico en Los Cabos, especialmente en la carretera Transpeninsular, ha generado un preocupante incremento de los niveles de contaminación, llegando incluso a marcar en rojo en algunas horas del día.

Para abordar este problema, Danea Fenton, directora de Incidencia y Vinculación de Cerca, anunció que el próximo año se lanzará la campaña “Aire Limpio para Todos”, con el objetivo de involucrar a ciudadanos, sectores público y privado en la implementación de medidas para mejorar la calidad del aire.

“Por parte de Cerca el próximo año vamos a lanzar nuestra campaña que se llama “Aire Limpio para Todos”, en el que queremos que nuestros días sean en verde. Como les comentaba esto de los monitores que nos registran la calidad del aire. No porque no veamos ahora el cielo oscuro o negro; no quiere decir que no está pasando algo y que no estamos a tiempo. Si lo estamos porque somos una población pequeña, con esta campaña de aire limpio se pretende invitar a la iniciativa privada, gobierno, la academia, a todos a participar y cuidar estos días verdes”-

El trabajo de Cerca está enfocado en lograr ciudades más saludables y sostenibles. Brindar información clave a la ciudadanía sobre la calidad del aire permitirá que las personas participen en la toma de decisiones, actuando de manera informada y responsable, concluyó Danea Fenton.