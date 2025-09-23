Los Cabos y La Paz concentran 90 % de los robos en Baja California Sur

La incidencia de robos en Baja California Sur tuvo un ligero aumento durante los primeros ocho meses de 2025. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) obtuvo 3,678 carpetas de investigación, lo que significa 37 casos más que en el mismo periodo de 2024.

Las modalidades más frecuentes fueron otros robos no especificados, con 2.376 denuncias. En segundo lugar aparece el robo a casa habitación con 558 casos, seguido del robo de vehículos con 341 y el robo a negocio con 322.

Por municipios, Los Cabos concentra la mayor parte de los reportes, con 1,813 carpetas, lo que equivale a un aumento de 2.3% frente al año anterior. En La Paz el crecimiento fue más marcado: pasó de 1.315 a 1.520 robos, un alza de 15,5%.

Entre ambos municipios reúnen el 90.6% del total estatal.

En contraste, el norte del estado mantiene cifras menores: Comondú registró 176 carpetas, Mulegé 118 y Loreto 51, algunos con ligeras bajas respecto a 2024.

Aunque el incremento general resulta moderado, los datos muestran que el problema se concentra en Los Cabos y La Paz. La densidad poblacional y la actividad turística generan mayores retos para la seguridad. Las autoridades estatales señalaron la necesidad de reforzar la prevención y la vigilancia, sobre todo en los robos a vivienda, vehículos y negocios.

