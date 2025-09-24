Gobierno de Los Cabos refuerza lazos de cooperación con Corea

En representación del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, el secretario general, Alberto Rentería Santana, sostuvo una reunión con el embajador de Corea en México, Huh Tae-Wan, para fortalecer lazos diplomáticos y de cooperación.

Rentería Santana informó que durante el encuentro se abordaron temas de seguridad, turismo, inversiones y hermanamiento de ciudades, así como estrategias conjuntas de desarrollo.

“Para Los Cabos es fundamental fortalecer la relación bilateral, sobre todo con el incremento en la visita de ciudadanos coreanos al destino turístico. Esto refleja confianza y seguridad por parte de las y los visitantes de Corea”, destacó Rentería Santana.

El funcionario subrayó que el embajador Huh Tae-Wan reconoció a Los Cabos por su consolidación como uno de los destinos más seguros y atractivos para la inversión a nivel internacional.

Finalmente, refrendó el compromiso del presidente municipal Christian Agúndez para continuar impulsando gestiones que amplíen la cooperación internacional y consoliden estrategias de interés común y bienestar para la ciudadanía.