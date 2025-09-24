Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Gobierno de Los Cabos refuerza lazos de cooperación con Corea

Gobierno de Los Cabos sostiene encuentro con el embajador de Corea. Se abordan temas de seguridad, turismo, inversiones y hermanamiento de ciudades.
23 septiembre, 2025
Corea reconoce a Los Cabos como destino seguro y atractivo para la inversión.

En representación del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, el secretario general, Alberto Rentería Santana, sostuvo una reunión con el embajador de Corea en México, Huh Tae-Wan, para fortalecer lazos diplomáticos y de cooperación.

Rentería Santana informó que durante el encuentro se abordaron temas de seguridad, turismo, inversiones y hermanamiento de ciudades, así como estrategias conjuntas de desarrollo.

“Para Los Cabos es fundamental fortalecer la relación bilateral, sobre todo con el incremento en la visita de ciudadanos coreanos al destino turístico. Esto refleja confianza y seguridad por parte de las y los visitantes de Corea”, destacó Rentería Santana.

El funcionario subrayó que el embajador Huh Tae-Wan reconoció a Los Cabos por su consolidación como uno de los destinos más seguros y atractivos para la inversión a nivel internacional.

Finalmente, refrendó el compromiso del presidente municipal Christian Agúndez para continuar impulsando gestiones que amplíen la cooperación internacional y consoliden estrategias de interés común y bienestar para la ciudadanía.

