C2 Los Cabos estima hasta mil llamadas de broma al 911 en 2025

Durante 2025, el Centro de Control y Monitoreo (C2) de Los Cabos ha recibido alrededor de 205 mil llamadas a la línea de emergencias 911; de ese universo, entre 500 y mil reportes corresponderían a llamadas de broma con interacción directa, de acuerdo con estimaciones del propio centro.

El director del C2 Los Cabos, Capitán Alan Jordano Oscoy Cansino, explicó que este tipo de llamadas no solo saturan las líneas de emergencia, sino que generan un impacto operativo real, al movilizar unidades que podrían estar atendiendo situaciones de vida o muerte.

“El hecho de que haya una llamada de emergencia de broma o ficticia o que sea este para provocar la distracción de las unidades, pues sí provoca, dependiendo de la emergencia, de movilizar una ambulancia que puede ser ocupada para un caso real y salvar una vida o movilizar una unidad de bomberos que puedes usar para realmente sofocar un incendio o movilizar una patrulla preventiva para poder hacer la detención real de una persona que está cometiendo algún delito. Entonces, el impacto es importante y real, sí impacta el que alguien utilice la línea de emergencia para jugar, porque una persona que esté realmente necesitada de la emergencia puede llegar hasta a perder la vida”, señaló.

El funcionario precisó que, aunque existe una reducción en la incidencia de llamadas de broma, el problema persiste. En comparación con 2024, durante este año se ha registrado una disminución aproximada del 15% en este tipo de reportes, lo que refleja un avance en la concientización ciudadana, aunque es un tema que aún se tiene que reforzar con la población.

“Aproximadamente se tiene estimado, en comparación del 2024 al 2025, una reducción de 15%. Estamos hablando que aproximadamente el 40% del que teníamos anteriormente se redujo un 15%, entonces estamos ya hablando que la población ya ha dejado de emplearse llamadas. De los 205 mil que mencionamos al inicio probablemente podemos contabilizar entre 500 o llegar hasta las 1000 llamadas de bromas. Entonces, eso quiere decir que estamos llegando a tener un 25% tal vez de lo que están utilizando para hacer esas llamadas ficticias”, detalló.

El Capitán aclaró que esta estimación considera únicamente las llamadas de broma en las que existe interacción directa entre el ciudadano y el operador del 911, sin incluir llamadas mudas, incompletas o aquellas en las que la persona cuelga, las cuales también ocupan la línea y se clasifican como improcedentes.

Finalmente, reiteró que todas las llamadas que ingresan al 911 son atendidas como si fueran reales, por lo que insistió en la importancia de hacer un uso responsable de la línea de emergencias, a fin de garantizar una atención rápida, efectiva y oportuna para quienes realmente la necesitan.

