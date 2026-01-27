Los Cabos podría registrar nuevas lluvias la próxima semana; persisten bajas temperaturas

Las bajas temperaturas en Los Cabos continuarán presentándose durante los próximos días como parte del comportamiento normal de la temporada invernal, informó Francisco Cota Márquez, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

De acuerdo con la dependencia, el ingreso de sistemas frontales acompañados por masas de aire polar ha provocado un marcado descenso en las temperaturas, principalmente durante la noche y la madrugada. En zonas urbanas, los registros oscilan entre los 12 y 16 grados centígrados, mientras que en zonas rurales pueden descender hasta los 8 o 10 grados. Durante el día, se prevén temperaturas más templadas, de entre 22 y 26 grados.

En este escenario, Protección Civil de Los Cabos mantiene vigilancia permanente ante la posibilidad de nuevas lluvias en Los Cabos, las cuales podrían presentarse durante la próxima semana debido a la interacción de fenómenos atmosféricos que estarían favoreciendo el ingreso de humedad al municipio.

“Estamos viendo el alertamiento de una posibilidad nuevamente de lluvias que podemos tener para la próxima semana por un río atmosférico y una corriente de chorros subtropical que van a estar jalando humedad del Pacífico, entonces vamos a estar muy atentos a eso. Vamos a seguir monitoreando las condiciones extremas de bajas temperaturas. Lo que se ha dado últimamente en nuestro municipio es lo normal, es lo típico de la temporada invernal”, expresó Cota Márquez.

Lee más: Cabo San Lucas concentra mayores afectaciones viales tras lluvias del fin de semana

El funcionario explicó que los meses de enero y febrero suelen registrar las temperaturas más bajas del año en la región, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir los avisos oficiales que se emitan a través del Ayuntamiento de Los Cabos, Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.

Asimismo, exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas ante los cambios bruscos de temperatura, haciendo énfasis en la protección de los grupos vulnerables, como niñas y niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, con discapacidad y mascotas.

“Ante estos cambios de temperatura que hay de entre la noche y las primeras horas de la mañana, del día, hay que proteger nuestra vida y nuestra salud. Estamos muy dados que por estas condiciones de temperatura se condiciona la salud de las personas en cuestión de enfermedades respiratorias. Hay que protegernos, hay que cuidarnos y si nos enfermamos por cualquier enfermedad de vías respiratorias, no hay que automedicarse, hay que irnos con el médico que nos dé el medicamento adecuado, necesario”, agregó.

Finalmente, Protección Civil de Los Cabos reiteró el llamado a la población a seguir la información difundida a través de los medios oficiales, a fin de estar preparados ante cualquier cambio en las condiciones climatológicas durante lo que resta de la temporada invernal.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO