Los Cabos mantiene medidas preventivas ante lluvias por el ciclón pos-tropical “Raymond”

Aunque el ciclón pos-tropical “Raymond” perdió fuerza, el Consejo Municipal de Protección Civil de Los Cabos determinó mantener activas las medidas preventivas ante las lluvias que continuaron durante la madrugada del domingo.

Durante la décima segunda sesión extraordinaria, encabezada por el alcalde Christian Agúndez Gómez, se acordó mantener abiertos los refugios temporales, suspender la venta de alimentos en la vía pública y restringir la circulación en calles como Prolongación Leona Vicario y avenida Nicolás Tamaral, en Cabo San Lucas, por la acumulación de agua generada por el ciclón pos-tropical Raymond en Los Cabos

También se ordenó reducir los horarios en bares y centros nocturnos, así como prohibir temporalmente la venta de bebidas alcohólicas, esto durante la noche del sábado con el fin de evitar riesgos y facilitar la labor de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la Dirección Municipal de Protección Civil, las lluvias persistirían durante las primeras horas del domingo, por lo que se exhortó a la población a extremar precauciones y seguir la información oficial sobre el ciclón pos-tropical Raymond.

Hasta la noche del sábado, 113 personas permanecían en refugios temporales, atendidas por personal del Sistema DIF y con apoyo de las Fuerzas Armadas, que mantienen activos los planes DN-III-E y servicios de asistencia médica y alimentaria.

El alcalde Christian Agúndez supervisó personalmente los albergues habilitados en escuelas públicas, para constatar que las familias recibieran atención adecuada y los espacios permanecieran en buenas condiciones.

El Consejo Municipal de Protección Civil sesionará nuevamente este domingo a las 11:00 de la mañana, con el propósito de evaluar las condiciones meteorológicas y actualizar las acciones preventivas en todo el municipio.