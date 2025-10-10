Los Cabos ilumina su Palacio Municipal en homenaje a la lucha contra el cáncer de mamá

El XV Ayuntamiento de Los Cabos , a través del Sistema DIF Municipal , realizó el tradicional encendido rosa del Palacio Municipal para conmemorar el inicio del Mes Rosa , dedicado a la prevención y detección temprana del cáncer de mama .

El acto simbólico tuvo lugar en la plaza pública Antonio Mijares , donde se reunieron autoridades municipales, sobrevivientes y familias para rendir homenaje a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Durante la ceremonia se proyectaron testimonios de pacientes , se entregaron flores como símbolo de reconocimiento y se presentaron números artísticos, entre ellos la participación de la cantante Judith Ascencio , quien llenó el ambiente de esperanza y solidaridad.

La presidenta honoraria del DIF Los Cabos , Sol Delgado Moreno , expresó su reconocimiento a las mujeres que han vivido este proceso:

“Nuestros pacientes son las estrellas brillantes de esta noche. Algunos son sobrevivientes y otros aún están en esta lucha. Quiero decirles que no están solas; estamos aquí para acompañarlas con profesionalismo y con amor”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Christian Agúndez Gómez reiteró que la salud es un eje prioritario del gobierno municipal :

“Nuestro compromiso como Ayuntamiento es pleno. No solo es nuestra obligación, sino nuestra voluntad de apoyar y acompañar a quienes enfrentan esta enfermedad. La prevención y la atención oportuna son fundamentales para salvar vidas”.

El Instituto Municipal de la Salud informó que en Baja California Sur se han detectado más de 150 casos de cáncer de mama en el último año , y subrayó la importancia de la detección temprana para mejorar la supervivencia.

Con este encendido simbólico, el Gobierno de Los Cabos reafirma su compromiso con la salud, la prevención y la solidaridad hacia las mujeres, promoviendo la conciencia social y el autocuidado como herramientas esenciales para salvar vidas.