Los Cabos recibe premio como el mejor destino Internacional de México

Los Cabos ha sido honrado con el prestigioso título de “Mejor Destino Internacional de México”, otorgado por Reader’s Digest, en reconocimiento a la excelencia en sus servicios para visitantes. Lilzi Orcí Fregoso, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, destaca con orgullo la colaboración efectiva entre el sector hotelero y otros actores locales, lo que ha llevado a un constante aumento en el número de turistas de diversas regiones del país y del mundo. Este éxito también ha atraído a inversores de marcas hoteleras de lujo que ven en Los Cabos un destino prometedor para sus proyectos.

De acuerdo con el sector hotelero, uno de los factores clave que ha llevado a Los Cabos a recibir premios en los últimos años es la prestación de servicios de alta calidad, adaptándose a las tendencias actuales en viajes. Esta adaptabilidad a las necesidades de los viajeros es un punto a favor que ha consolidado la preferencia de los turistas que eligen este destino.

“Me parece por los servicios integrales que ofrecemos, ahorita mencionaba e insisto que no solo son los hoteles, si no todos los servicios y la calidad que se obtiene en Los Cabos. Contar con una variedad de experiencias que tenemos, las cuales se tratan de empatar con las tendencias del viajero. Me parece que estos son los factores que reconoce el que nos visita.”.