Los Cabos avanza en la modernización cartográfica y el fortalecimiento de la participación ciudadana

Autoridades del XV Ayuntamiento de Los Cabos llevaron a cabo la Mesa de Trabajo para la Regularización y Delimitación de la Cartografía Municipal, con el objetivo de avanzar en la modernización cartográfica, así como en el fortalecimiento de la participación ciudadana en las subdelegaciones del municipio.

Durante la sesión participaron la Secretaría General —a través del área jurídica—, el IMPLAN y la Dirección de Catastro Municipal, sumándose al proyecto de modernización del Catálogo Municipal de Colonias y a la definición de límites de las subdelegaciones. Esta estrategia es impulsada por la Dirección de Innovación Gubernamental y presentada por la Dirección Municipal de Organización y Participación Ciudadana, siguiendo las instrucciones del presidente municipal Christian Agúndez Gómez.

El proyecto se sustenta en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Participación Ciudadana del Estado y diversos reglamentos municipales actualmente en actualización. Su propósito es ofrecer mayor claridad normativa y mejorar la funcionalidad de los instrumentos de organización comunitaria.

Los trabajos incluyen un componente técnico y otro jurídico. En el ámbito técnico, IMPLAN, Catastro e Innovación Gubernamental avanzan en la delimitación precisa de subdelegaciones, la homologación de nombres oficiales de asentamientos y la integración de una base técnica unificada que fortalezca la modernización cartográfica y optimice la operación de los comités ciudadanos. En el área jurídica, la Secretaría General y la Dirección de Organización y Participación Ciudadana actualizan el Reglamento Municipal de los Comités de Participación Ciudadana para armonizarlo con la legislación estatal y mejorar sus mecanismos de operación comunitaria, fortaleciendo así la participación ciudadana.

A la reunión asistieron asesores jurídicos del I regidor José Manuel Larumbe Pineda y del regidor Fernando Villegas, junto con representantes de la Coordinación de Subdelegados y personal de Desarrollo Social, reforzando el carácter interinstitucional del proyecto.

Luego de años sin actualizar la cartografía municipal ni su normativa, el XV Ayuntamiento avanza en un modelo más eficiente, brindando mayor certeza territorial y consolidando la modernización cartográfica y la participación ciudadana en beneficio de la comunidad.